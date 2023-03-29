Марк Тишман и Юлия Паршута рассказали о себе и вспомнили свою «свадьбу»

Марк Тишман и Юлия Паршута, которых связывают давняя дружба и совместное творчество, стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Поводом для очередного творческого свидания музыкантов стала премьера нового трека Марка. Композиция «Найдется» – песня об одиночестве, о том, что всем сегодня очень хочется весны, солнца и любви. Живую премьеру артисты дополнили своими яркими дуэтами и сольными песнями.
«Дуэтов минимум шесть, мы же выпустили совместный EP, – отметили Марк и Юлия. – Как-то органично, случайно наша дружба в жизни перетекла в творческий тандем. В этом году ему уже 16 лет».
Совместный мини-альбом Тишмана и Паршуты под названием «Вместе Live» вышел осенью прошлого года. Артистов постоянно женят поклонники, но к слухам они относятся с иронией. Марк и Юлия даже создали и выложили в интернет остросюжетное видео на эту тему. Причем, как исполнители признались в эфире «Авторадио», до «женитьбы» дело у них все же дошло.
«Мы пошли в кино и случайно обнаружили в фойе кинотеатра виртуальный ЗАГС. Есть такие автоматы, – поделились историей Марк и Юлия. – Мы решили его протестировать, но оказалось, что в итоге протестировали нас: после ответа на ряд вопросов на совместимость нас поженили… »
Финальным аккордом живого концерта Тишмана и Паршуты в студии «Авторадио» стала песня «Девочка, дыши», рефрен которой прозвучал как совет на все времена.
«Всем девочкам, и не только, иной раз нужно просто сделать вдох и выдох, – считают Марк и Юлия. – И не забывайте, что слово «вдохновение» идет от слова «вдох». Многие спрашивают, как справляться с волнением. Дышите. А еще – выдыхайте!»
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