Марк Тишман и Юлия Паршута рассказали о себе и вспомнили свою «свадьбу»

«И если любовь — наша передовая, приготовься, мы будем её лучшими солдатами.» - так представила в своем инстаграме эту песню сама Юля.





Композитором, автором текста и аранжировки стал молодой музыкант Yan Space.





Приобрести и прослушать трек можно на всех музыкальных площадках.

