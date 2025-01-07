Юлию Паршуту ограбили

Воры подобрали ключи от квартиры певицы и взломали сейф, забрав деньги и ценные вещи.



Юлия Паршута

Юлия Паршута подтвердила информацию в своих соцсетях: «Знаю, что прессе уже известны не самые приятные новости из моей жизни, которые я могу подтвердить: в мое отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Полиция уже ищет преступников. Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость. P.S. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!», — написала Паршута. Юлии не было дома с 30 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. Полиция ищет преступников.