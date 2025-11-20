Zvonkiy: Без собаки не было бы клипа!

На днях студия «Авторадио» превратилась в концертную площадку: в гостях у ведущих шоу «Мурзилки Live» побывал Zvonkiy. Артист, чья музыкальная карьера длится уже более 20 лет (из которых 7-8 лет – в рамках сольного проекта Zvonkiy), устроил полноценный живой концерт. Поддержка публики была настолько мощной, что ведущие сравнили атмосферу в студии с финалом стадионного шоу. Фанаты подготовились основательно: устроили флешмоб с фонариками и воздушными шарами, а также держали плакаты с текстами песен.



Музыкант представил новый трек в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио»

Главным событием вечера стала презентация нового сингла «Обычный человек» и клипа на него. Видео снято в жанре роуд-муви: герои едут на вечеринку, по пути подбирая попутчиков и попадая в приключения. Zvonkiy рассказал, что съемочный процесс был изнурительным и длился более двадцати часов – с раннего утра до глубокой ночи, со сменой множества локаций, от трасс до лесов. Особую роль в клипе (и в приключениях на съемках) сыграла собака, которая по сюжету убегает от героев.

«Мы снимали road movie: едем, в конце приезжаем на вечеринку, все счастливые... Но судьба собаки – отдельная история. У нас в кадре была собака, которая просто пыталась сбежать, потому что не видела хозяйку. В итоге она реально куда-то убежала, мы ее потеряли, потом нашли, посадили в машину, приласкали. Без собаки не было бы клипа!», – поделился Zvonkiy.



Zvonkiy рассказал о своему пути на сцену

Артист также разоткровенничался о своем пути на сцену. Несмотря на многолетний опыт и статус хитмейкера, Zvonkiy признался, что по натуре он интроверт. Ему пришлось долго бороться с собой, чтобы научиться выходить к публике, смотреть зрителям в глаза и налаживать контакт. Однако теперь ситуация изменилась: если концертов долго нет, он начинает скучать по сцене. В этом ему помогают преданные поклонники, которые не только создают атмосферу, но и буквально помогают выступать.

«Плакаты с текстом песен – это база. Я же текст забываю, а тут читаю по их плакатам. Это называется "фанатский суфлер". У нас есть такая негласная договоренность. Иногда они даже растягивают флаг с моим именем, чтобы мы не забыли, кто выступает», – пошутил артист.

В эфире Zvonkiy подтвердил, что является автором и музыки, и текстов своих песен, причем всегда начинает работу с мелодии, а потом уже вливает в нее свои мысли – и так сочиняет текст. ​Что касается будущих релизов, певец намекнул на возможный дуэт, переговоры о котором сейчас ведут лейблы («все сложно, как в статусе соцсетей»), но пообещал, что если коллаборация затянется, то до Нового года он обязательно выпустит еще один сольный трек.