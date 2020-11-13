Звонкий назвал сингл по дате релиза

«2020-й год для меня, да и для всех людей в принципе случился, как ни крути, особенным. И я хочу зафиксировать это в названии своего нового EP. Многое поменялось у меня в голове, в жизни, в мире и это не могло, конечно же, не повлиять на моё творчество. Тем не менее, я остаюсь все тем же, я не сломался и иду дальше. По-прежнему люблю музыку больше всего на свете! И да, вы все прекрасно знаете, я не люблю повторяться. Что на этот раз ? Добро пожаловать в 13-ое ноября!»

В макси-сингл вошли 4 песни в привычном ragga-стиле, а также разговорные интро и аутро, в которых артист признается, что он не умеет играть на инструментах и петь, зато очень любит музыку.



Андрей Звонкий

Релиз вышел на лейбле Velvet Music.