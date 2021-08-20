Звонкий и Мари Краймбрери задаются вопросом «Как дела, малыш?»

«Согласитесь, как приятно иногда услышать простое человеческое "как дела?"... Как приятно почувствовать, что ты кому-то нужен, интересен и небезразличен. Это очень важные слова, которые мы часто произносим вскользь, даже не замечая их», - рассуждает Андрей Звонкий.
Авторы музыки: Звонкий, Мари Краймбрери, Курицын С.А. Авторы слов: Звонкий, Мари Краймбрери.
«Артисты Velvet Music регулярно делают совместки, и эта — еще одна, такая холодно-плановая. Песня откровенно проходная, к тому же в ней использован запрещенный прием — смещение правильного ударения, причем в припеве. А больше и не за что зацепиться. Не песня, а пустое место», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты