Звонкий и Мари Краймбрери задаются вопросом «Как дела, малыш?»

В расслабленном настроении Звонкий едет в грузовике по какому-то коттеджному поселку, и поет о любви к той, которой сейчас рядом нет. «Настоящая летняя песня от мелодиста Velvet music. И вот эта сцена в клипе, где Андрей лежит в грузовике, раскинув руки посреди летнего городка с кислотной цветокоррекцией, - идеально про атмосферу песни. Яркого хука на этот раз не нашлось, расслабон помешал. Но есть приятный вайб, есть эти звенящие 12-струнные акустические гитары фоном. И эта песня с...

В расслабленном настроении Звонкий едет в грузовике по какому-то коттеджному поселку, и поет о любви к той, которой сейчас рядом нет. «Настоящая летняя песня от мелодиста Velvet music. И вот эта сцена в клипе, где Андрей лежит в грузовике, раскинув руки посреди летнего городка с кислотной цветокоррекцией, - идеально про атмосферу песни. Яркого хука на этот раз не нашлось, расслабон помешал. Но есть приятный вайб, есть эти звенящие 12-струнные акустические гитары фоном. И эта песня с...

Авторы музыки и слов: А.Лысков, О.Сметанин. Песня посвящена теме «после пяти», потому что артист считает, что именно в это время случаются разрывы в отношениях. Сам Звонкий не смог прокомментировать собственную песню. Андрей Звонкий Под шаблонный бит с компьютерными гитарами Звонкий начитывает не слишком-то мелодичный кач, обрывая его в самых удивительных местах. А фраза «Руки ближе к шее», - пожалуй, самая неудачная фраза Звонкого.

Авторы музыки и слов: А.Лысков, О.Сметанин. Песня посвящена теме «после пяти», потому что артист считает, что именно в это время случаются разрывы в отношениях. Сам Звонкий не смог прокомментировать собственную песню. Андрей Звонкий Под шаблонный бит с компьютерными гитарами Звонкий начитывает не слишком-то мелодичный кач, обрывая его в самых удивительных местах. А фраза «Руки ближе к шее», - пожалуй, самая неудачная фраза Звонкого.

Артист Андрей Звонкий выпустил макси-сингл «November 13TH, 2020», названный так по дате выхода релиза (слушать альбом).