Звонкий и Леван Горозия гоняются за девушкой

Вышедший в июне сингл стал одним заметным. Дождавшись окончания лета, музыканты наконец смогли поделиться видео, в котором сами же сыграли главных действующих лиц. Среди других персонажей ― очень разные влюблённые пары из Москвы.

Звонкий и Леван Горозия состязаются между собой в том, кому быстрее удастся расположить сердце девушки. Звонкий добивается поцелуя девушки, после чего решает заехать на пит-стоп. Там к ним незаметно подкрадывается Леван Горозия. Рэпер завлекает даму в свою тачку, пока её ухажёр теряет бдительность у кассы автозаправки, что провоцирует дальнейшую погоню.



Звонкий и Леван Горозия