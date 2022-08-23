Звонкий: Сейчас это рок, в следующий раз, возможно, будет что-то еще!

Ведущие шоу «Мурзилки Live» первыми узнали о новых музыкальных предпочтениях исполнителя, и почему вдруг теперь его привлекает рок.



Андрей Звонкий

«Как известно, я люблю смешивать жанры. Сейчас это рок, в следующий раз, возможно, будет что-то еще. Мне комфортно в этом стиле. В качестве барабанщика я раньше играл много рока, и эта музыка какое-то время меня сопровождала».

Следующий год у музыканта особенный - исполнится 30 лет с момента создания группы «Ритм-У» и 10 лет после выпуска его первого сольного альбома «Мне нравится». Во время выступления в студии «Авторадио» певец исполнил большинство своих хитов, созданных в последнее десятилетие. В их числе: «Вот и всё», «Restart», «Deja Vu», «Где я?», «Ностальжи» и другие. Артист также поделился творческими планами на ближайшее будущее. Оказывается, они наконец-то соответствуют ранее заявленным: выпускать каждый месяц новый трек.

«Ладно, ладно, было такое. Но я не вынесу эту историю. Обычно я все делаю очень долго. Но этот трек пришел достаточно быстро, и я начал уже писать следующий, и даже два, так что на этот раз все сбудется, я обещаю».



Андрей Звонкий

Андрей – музыкант с образованием, в свое Андрей окончил училище по классу барабанов. Это редкость на нашей сцене, где порой возникает ощущение, что очень многим представителям шоу-бизнеса сегодня очень не хватает музыкального образования. Однако артист придерживается иного мнения, о чем он и поделился во время своего живого выступления в эфире «Авторадио».







«Музыкальное образование – вещь неоднозначная. Есть как плюсы, так и минусы. Я не считаю, что это так важно. Многие от природы и поют, и слышат, сочиняют, записывают».



Андрей Звонкий

Артист активно принимает участие в самых различных крупных музыкальных мероприятиях, которые позиционируются как фестивали актуальной музыки. «Мурзилки» поинтересовались у него, как у эксперта в этом вопросе, что сейчас представляет собой актуальная музыка и что в ней первично.

«Это некая смесь определенных трендов, плюс звучание актуальное на сегодняшний момент с использованием приемов и вокальных фишек. Это и есть актуальная музыка. В каждый период времени появляются свои приколы, которые нужно учитывать, чтобы быть актуальным. В большей степени это касается музыки и звука, но вполне может быть, к примеру, прочтение старого текста в новом каком-то варианте».

На предстоящую осень у музыканта запланировано еще одно важное событие - сольный концерт в столичном клубе «Урбан» 2 октября, который был перенесен еще с весны этого года. Артист пригласил всех радиослушателей «Авторадио» на свой концерт песней «Встретимся завтра» и признался, что очень волнуется, тем нет менее, готовит для зрителей сюрпризы.

«В Москве мы не так часто выступаем, больше ездим куда-то. Конечно, это ответственное мероприятие. Волнуюсь за всё. Будут и дуэты. Предварительно все дали добро».