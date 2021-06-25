Звонкий спрашивает в грузовике «Где я?»

В расслабленном настроении Звонкий едет в грузовике по какому-то коттеджному поселку, и поет о любви к той, которой сейчас рядом нет.
«Настоящая летняя песня от мелодиста Velvet music. И вот эта сцена в клипе, где Андрей лежит в грузовике, раскинув руки посреди летнего городка с кислотной цветокоррекцией, - идеально про атмосферу песни. Яркого хука на этот раз не нашлось, расслабон помешал. Но есть приятный вайб, есть эти звенящие 12-струнные акустические гитары фоном. И эта песня с наивным по сути текстом, - она именно о нежелании 40-летних стареть и расставаться с детством, с красивыми девушками, с возможностями тупить летом и ничего не делать. Многим знакомо?»? - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
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