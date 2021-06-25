Звонкий спрашивает в грузовике «Где я?»

Авторы музыки и слов: А.Лысков, О.Сметанин. Песня посвящена теме «после пяти», потому что артист считает, что именно в это время случаются разрывы в отношениях. Сам Звонкий не смог прокомментировать собственную песню. Андрей Звонкий Под шаблонный бит с компьютерными гитарами Звонкий начитывает не слишком-то мелодичный кач, обрывая его в самых удивительных местах. А фраза «Руки ближе к шее», - пожалуй, самая неудачная фраза Звонкого.

Авторы музыки и слов: А.Лысков, О.Сметанин. Песня посвящена теме «после пяти», потому что артист считает, что именно в это время случаются разрывы в отношениях. Сам Звонкий не смог прокомментировать собственную песню. Андрей Звонкий Под шаблонный бит с компьютерными гитарами Звонкий начитывает не слишком-то мелодичный кач, обрывая его в самых удивительных местах. А фраза «Руки ближе к шее», - пожалуй, самая неудачная фраза Звонкого.

Артист Андрей Звонкий выпустил макси-сингл «November 13TH, 2020», названный так по дате выхода релиза (слушать альбом).