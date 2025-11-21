«Сурганова и Оркестр» выпустили альбом «Здравствуй»

Все композиции на альбоме, кроме одной, были написаны петербургским музыкантом Юлом Абрамовым. В грядущем лонгплее они получили свежие аранжированные решения, в которые коллектив, по словам самих артистов, вложил всю душу.

«Здравствуй» — 11 проникновенных треков о светлом, добром и вечном. Несмотря на то, что тексты песен были созданы много лет назад, они несут в себе истины, актуальные всегда.



Светлана Сурганова

Альбом стал первой полноформатной работой группы за последние 4 года. Его релиз — результат обещания, данного Светланой Сургановой своему ушедшему другу Юлу Абрамову — сохранить его песни и подарить возможность услышать их всей стране.

«Сурганова и Оркестр» — культовая группа, основанная поэтом и музыкантом Светланой Сургановой, получившей первую известность в составе проекта «Ночные снайперы». Творчество ее собственного коллектива выделяется своей мультижанровостью и не вписывается ни в одно музыкальное направление. Среди главных хитов группы — «Мураками», «Белая», «Апрельская», «Воздух», «Далеко», «Весна» и многие другие. В прошлом году проект выпустил коллаборацию с колоритным этно-хаус коллективом Miravi «Вода». А в наступившем году группа приняла участие в записи альбома «U-235. Песни атомных городов», созданного в коллаборации с проектом «Школа Росатома».