«Сурганова и оркестр» выпустили альбом «Все будет»

Работа над альбомом началась ещё два года назад с музыкальных импровизаций участников коллектива. Со временем для мелодий нашлись и подходящие слова – часть текстов Светлана Сурганова написала сама, некоторые – были созданы на основе стихов петербургских поэтов, в том числе Марины Цветаевой.

«Первый альбом, который не хочется переделать. Он полностью создан силами группы, а потому на сто процентов пропитан её характером и атмосферой», - говорит Светлана Сурганова.



Светлана Сурганова

Все этапы работы над альбомом – от записи до сведения – прошли на собственной студии «Сургановой и Оркестра» в арт-пространстве «ПушкинРядом». Это первая пластинка, полностью созданная силами группы, а потому – пока ещё единственная, на сто процентов пропитанная её характером и атмосферой.

«Все будет» - это первая часть нового двойного альбома, одновременно и созвучие, и антипод второй части под названием «Завтра», которая должна выйти осенью.