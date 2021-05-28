Светлана Сурганова окунулась в ретро-«Акварель»

Режиссёр и сценарист клипа Анастасия Лаврова сняла историю, когда Светлана Сурганова заходит в старый дом (кажется, это все-таки Дом Зингера на Невском), входит в квартиру, - и видит застывших прежних обитателей этой старой квартиры, танцующих бал и снимающих на старинный фотоаппарат... Среди них встречаются и музыканты группы «Сурганова и Оркестр». Светлана ходит по разным залам, просто разглядывая этих людей, а оператор старательно пытается снять все это по эстетике так, чтобы соответствовать названию песни «Акварель».

«Что скрывается за дверью памяти? Куда приведёт погружение в минувшее? Как глубока красота последнего? Герой, ведомый непреодолимой внутренней силой, обнаруживает себя стоящим перед дверью в свою прошлую жизнь…», - говорится в описании клипа.



Светлана Сурганова

Сама песня «Акварель» - привычный для Сургановой романс, при этом аранжированный в духе «оркестр в кино», благо для этого теперь целых оркестров и не требуется, - достаточно контрабаса и струнной группы. Песня войдет в будущий альбом «Все будет…».

«Акварель — самая нежная, самая эротичная песня в нашем альбоме. Радость первой встречи, радость открытия, узнавания друг друга...»

Из финальной версии клипа в итоге вырезаны сцены с поцелуями.