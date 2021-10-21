Светлана Сурганова экранизировала «Волчицу»

Светлана Сурганова выпустила «Завтра» Группа «Сурганова и Оркестр» выпустила вторую часть нового альбома «Завтра» (слушать альбом). Группа подводит черту под двухлетней историей, и одновременно открывает новую страницу своего творчества: в свет вышла пластинка «Завтра», которая стала второй частью нового альбома коллектива. Более жёсткая и брутальная, чем первая, она словно каркас, без которого не бывает идеальной формы.







Двойной альбом «Все будет. Завтра» – больше, чем просто пластинка: такого ещё не было ни в российской, ни в зарубежной музыке. Состоящий из двух частей-противоречий, он выходит за рамки жанров,...

«Сурганова и оркестр» выпустили альбом «Все будет» Группа «Сурганова и оркестр» выпустила первую часть двойного альбома под названием «Все будет» (слушать альбом). Работа над альбомом началась ещё два года назад с музыкальных импровизаций участников коллектива. Со временем для мелодий нашлись и подходящие слова – часть текстов Светлана Сурганова написала сама, некоторые – были созданы на основе стихов петербургских поэтов, в том числе Марины Цветаевой.







«Первый альбом, который не хочется переделать. Он полностью создан силами группы, а потому на сто процентов пропитан её характером и атмосферой», - говорит Светлана Сурганова.



Светлана Сурганова...

Светлана Сурганова окунулась в ретро-«Акварель» Группа «Сурганова и оркестр» выпустила новую песню и клип «Акварель» (смотреть клип). Режиссёр и сценарист клипа Анастасия Лаврова сняла историю, когда Светлана Сурганова заходит в старый дом (кажется, это все-таки Дом Зингера на Невском), входит в квартиру, - и видит застывших прежних обитателей этой старой квартиры, танцующих бал и снимающих на старинный фотоаппарат... Среди них встречаются и музыканты группы «Сурганова и Оркестр». Светлана ходит по разным залам, просто разглядывая этих людей, а оператор старательно пытается снять все это по эстетике так, чтобы соответствовать...

Светлана Сурганова назвала себя «Волчица» Группа «Сурганова и Оркестр» выпустила новую песню «Волчица» (слушать песню). Светлана Сурганова поет про уверенных партнерш, знающих все на свете, которые «жгут хвосты кометы», в то время как она ждет их решений и «ждет любви приметы» и она «выдыхает одно только слово "ты"».







«Это песня о непроходящей любви, о надежде на встречу через расстояния, времена и галактики. Песня была написана практически на одном дыхании, но образы, которые вдохновили меня на поэтические строчки, как будто погрузили меня сразу в несколько реальностей. Она словно соткана из лоскутов...