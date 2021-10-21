Светлана Сурганова экранизировала «Волчицу»

Видео на песню «Волчица» — вторая совместная работа творческого тандема Светланы Сургановой и режиссера Анастасии Лавровой. 8-минутный клип представляет собой неспешный показ дачной летней жизни, работу продавщицы в булочной, перемежаемыми кадрами камерного концерта группы.
«Жизнь есть безостановочное движение, развитие от подобного к новому, вечное преобразование формы, обрушение и повторение. Смерть — безызбывная часть жизни. Только принимая её власть и само её наличие как задуманный Всевышним проявитель души, возможно начать путь преобразования ищущего сознания в направленный луч Творца…», - говорится в описании клипа.
«Я сердечно благодарна Светлане за творческий полёт, который мы смогли реализовать. В этой истории магично всё, начиная с самого её зарождения. Никто не планировал съёмки клипа именно на эту песню. Изначально мы рассматривали другие композиции из нового альбома. Сценарий пришёл сам. После завершений съёмок «Акварели» меня несколько дней мучила впервые в жизни мигрень такой силы, что не помогала ни одна таблетка. И параллельно беспрерывно в голове играла песня «Волчица», хотя я целенаправленно до этого несколько недель не слушала материалы из нового альбома. На третий день я мысленно сказала: «Я всё поняла. Я напишу сценарий». В тот же день боль исчезла и «пришёл» сюжет, основная линия которого, как я узнала позже, оказалась весьма неслучайной...», - рассказывает режиссёр Анастасия Лаврова.
Песня вошла в двойной альбом «Всё будет. Завтра».
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