Светлана Сурганова презентовала автобиографическую книгу «Все сначала!»

Книга вышла в электронном формате, ее стоимость — 229 рублей. За первые четыре дня автобиографию скачали более двух тысяч раз.

На презентации в ТАССе Светлана Сурганова подробно рассказала о структуре своей книги: сюда вошли выжимки из многочисленных интервью, фотографии из семейного архива, дневниковые записи.



Светлана Сурганова на презентации

«Мало кто отваживается, будучи еще в здравии, живым и молодым обнародовать дневники, но мне за них не стыдно. Кроме событий, я туда записывала цитаты понравившихся авторов, стихи друзей, всё, что меня питало, без сортировки. Моё, чужое, проза, поэзия. Это моя рефлекси о тех людях и событиях, которые меня окружали, это антология моей души, это то, из чего сформировалась та Светлана Сурганова, которую сейчас все знают».

«И мне еще очень хотелось рассказать истории моей бабушки и мамы», — несколько раз обозначила певица. В семью Сургановых Светлана попала в три года прямиком с кафедры отказников Педиатрического медицинского института.

«Меня привели в коммунальную квартиру на Кавалергардской, там был накрыт стол к обеду. Все очень чинно: салфетки, приборы, небогато, но чисто и аккуратно. А после обеда я села на диван и разрыдалась, потому что представила, что бабушка Зоя Михайловна, самая старшая из нас троих, умрет первая. Это было первое впечатление от семьи и самая первая удача в моей жизни».

В книге подробно описаны история семьи Сургановых (много воспоминаний мамы Лии Давыдовны, пережившей блокаду), детство самой Светланы, учеба в музыкальной школе, в медицинском училище. Именно в студенчестве она серьезно задумалась о том, чтобы заниматься музыкой профессионально — толчок к этому дал конкурс коммунистической песни.

«Каждая группа должна была спеть песню периода первой пятилетки. Мне лень было искать такую песню, и я придумала что-то в этом стиле сама. Собрала девчонок, мы выступили. И тогда на это обратил внимание Петр Малаховский — эдакий хиппи, с длинными волосами и в свитере, он кстати, преподавал историю КПСС. Вот он тогда показал мне свою студию и предложил сотрудничество. Это были мои первые шаги в музыкальный мир».



Светлана Сурганова на презентации

Светлана Сурганова — один из немногих авторов на российской сцене, кто обладает большой чувствительностью к слову. Большинство ее песен написаны на чужие стихи, но для нее они — как свои собственные.

«Мне интересна стилистическая игра. Одно и то же стихотворение воспринимается по-разному в зависимости от прочтения: у двух актеров оно будет звучать различно, и тем более смысл преобразится, если оно будет подано в виде песни. А там — безграничный простор для творчества. Как его подать — допустим, в стиле фанка или рока. И эта разная стилистическая обертка показывает, что любой текст полифоничен и многолик. Как кристалл — какой гранью повернешь, той и заиграет. Содержание для меня важнее формы. То, что мне неинтересно, я никогда не буду озвучивать».

К сожалению, книга не дает ответа на вопрос, почему при распаде «Ночных снайперов» в 2002 году название осталось за Арбениной. Уходит от ответа и сама Светлана Сурганова.

«У нас тогда название „Ночные снайперы“ никак не было юридически оформлено, так что бесполезно было что-то делать. Я вообще рада, что это название сохранилось, и спасибо Диане за это. Мне не жалко, я не жадная. Что касается „Сургановой и оркестра“, то здесь мне, во-первых, хотелось увековечить фамилию моей семьи — это были достойнейшие люди. А во-вторых, мне очень понравилось использовать именно не „бэнд“, а русское слово „оркестр“. Это такое широкое понятие, в котором могут быть и малые, и большие составы и под этим словом я могу как угодно музыкально фантазировать. «Оркестр» звучит объёмно, ёмко, широко».

Период «Ночных снайперов» представлен в книге достаточно подробно, есть там и про отношения с Арбениной: Сурганова вспоминает о них с теплотой и благодарностью. Буквально через два дня после публикации книги Сургановой свою автобиографию представила и Арбенина — книга журналиста и писателя Михаила Марголиса «Редкая птица. Первая авторизованная биография Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“» появилась в книжных магазинах 7 февраля. Светлана Сурганова призналась, что книгу Дианы еще не читала.

«Я бы прочла, если бы это была ее книга, но это же авторизованная биография, написана не ею. Пока не было времени. Но планирую прочитать».

Уходом из группы «Ночные снайперы» повествование Сургановой заканчивается. На вопрос журналистов, планируется ли вторая часть, посвященная «Сургановой и оркестру», певица ответила: «Планов таких нет, но на последней странице на всякий случай написано: „Продолжение следует“».

А пока писательская деятельность откладывается, группа планирует завершить концертный тур и засесть в студии.

«Мы только закончили мощную, нарядную, юбилейную программу. Я устала от грохота, поэтому сейчас на концертах мы поем тихо, почти акустические выступления у нас. В апреле заканчивается тур, и год у группы не будет афишных концертов. Мы уходим в академический отпуск».

Книга Светланы Сургановой «Все сначала!» пока доступна только в цифровом формате. «Если мы убедимся, что это интересно людям, мы сможем выпустить и в бумажном виде», — сказала певица.

Дженнет АРЛЬТ

Фото автора