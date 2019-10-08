Светлана Сурганова сняла в клипе «Мир-лабиринт» свою маму

«Идея клипа принадлежит режиссеру — Марии Смелковой. Она хотела привлечь много разных людей — знакомых и не знакомых, профессиональных актеров и любителей, чтобы показать, что мир — лабиринт, в котором мы все плутаем. И это большая удача, когда мы находим свою половинку или родную душу. Мне вдвойне приятно, что в клипе снялась моя мама. Причем она снималась со своей подругой — они у меня такие 2 цветочка фигурируют», — рассказала Светлана.
Фанковый бас обрамляет традиционные барабаны по нечетным долям, изредка солирует гитара, но основу саунда составляет булькание клавиш в стиле транса. В клипе мелькают крупные планы разных людей, включая саму Светлану Сурганову и ее маму.
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