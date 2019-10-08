Светлана Сурганова сняла в клипе «Мир-лабиринт» свою маму

«"Я сама очень люблю танцевать и давно мечтала, чтобы наша группа стала танцевальной - ну, насколько то возможно, - говорит Светлана Сурганова. - На сцене это не очень получается, и мы решили реализоваться в клипе. По задумке, я провожу кастинг танцоров для своего шоу и в итоге выбираю самых смешно и нелепо танцующих претендентов - участников свой группы. Если вы искренне посмеётесь - цель клипа будет достигнута! Никогда ещё съемки не доставляли мне - и всем нам - столько удовольствия!