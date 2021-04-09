Светлана Сурганова назвала себя «Волчица»

Книга вышла в электронном формате, ее стоимость — 229 рублей. За первые четыре дня автобиографию скачали более двух тысяч раз.





На презентации в ТАССе Светлана Сурганова подробно рассказала о структуре своей книги: сюда вошли выжимки из многочисленных интервью, фотографии из семейного архива, дневниковые записи.

