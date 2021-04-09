Светлана Сурганова назвала себя «Волчица»

Светлана Сурганова поет про уверенных партнерш, знающих все на свете, которые «жгут хвосты кометы», в то время как она ждет их решений и «ждет любви приметы» и она «выдыхает одно только слово "ты"».
«Это песня о непроходящей любви, о надежде на встречу через расстояния, времена и галактики. Песня была написана практически на одном дыхании, но образы, которые вдохновили меня на поэтические строчки, как будто погрузили меня сразу в несколько реальностей. Она словно соткана из лоскутов времён. Так совпало, что, когда рождалась песня «Волчица», я работала над своей автобиографической книгой – «Все сначала», и в моей памяти снова ожили мои влюбленности, чувства и состояния, близкие мне люди, которые со мной всегда рядом, даже если некоторые из них уже продолжают свой путь среди комет... А я, как мудрая и верная Волчица, защищающая своих детей, храню их в своём сердце и молюсь за каждого. Ведь годы нивелировали разницу между всеми нами. Кто теперь отцы, кто дети – роли неоднократно поменялись. И надеюсь, что когда-нибудь я смогу до них долететь. Главное, чтобы была жива любовь».
Трек вышел на лейбле Sony Music Entertainment Russia.
Комменты