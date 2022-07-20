Орбакайте, Титомир и Пресняков сыграют в комедии про 90-е

Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей Сельянов.
«Это комедия для зрителей 35+, это воспоминания про 1990-е, про то время... Надеемся, что в ближайшие новогодние праздники мы сможем порадовать этой яркой и музыкальной картиной существенную часть аудитории», – сказал он в ходе питчинга национальных фильмов.
По словам Сельянова, помимо Орбакайте в картине сыграют Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший, имена еще трех актеров пока держат в секрете.
Режиссером выступит Григорий Константинопольский, известный по фильмам "Пьяная фирма", "Русский Бес", "Неваляшка".
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