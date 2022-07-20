Орбакайте, Титомир и Пресняков сыграют в комедии про 90-е

«За «5 минут до начала нового, неизвестного, незнакомого» все хотят примерно одного и того же, верят в чудеса и перемены к лучшему. Слушайте на всех цифровых площадках, вдохновляйтесь и пойте вместе со мной. Все заботы отложим на потом!», - призвала Кристина Орбакайте.







Режиссер клипа Алексей Игудин, автор песни Алексей Пустовой. На бэк-вокале - Алла Пугачева, причем ее вокал выведен на первый план даже в тех моментах, где поет и сама Кристина. Трек сделан в жанре русского шансона.