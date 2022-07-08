Кристина Орбакайте занялась аэробикой, потому что «Нравишься»

Режиссер Сергей Грей снял атмосферную историю в спортзале, где Кристина вместе со своей танцевальной группой жизнерадостно двигается, танцует, скачет, тянется - сюжета в клипе как такого нет. Клип подчеркивает общую романтическую атмосферу, когда можно признаваться в том, что «ты мне нравишься», и ощущать радость просто от влюбленности.
«Ловите вайб этого лета, теряйте голову от эмоций, от чувств и не бойтесь их, попадайте в романтические и трогательные чувства состояния влюблённости. ... Я хочу, чтоб это состояние передалось каждому, кто услышит эту песню», - говорит Кристина Орбакайте.
Трек сделан в стилистике 90-х, поэтому и клип отчасти отсылает к 90-м, когда модно было заниматься аэробикой.
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