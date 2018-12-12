Кристина Орбакайте стала писательницей

В основе сюжета - история отношений вымышленной писательницы Кристины О. Она описала свои чувства в любовном романе, который затем становится мировым бестселлером под названием “Страницы жизни”. Именно “страницы жизни” листает героиня Кристины Орбакайте.

Действие происходит в осеннем Нью-Йорке на умытых дождём улицах и в полыхающем огненной листвой Центральном парке этого фантастического города.

"Это самая юная моя песня, уверена, её ждёт прекрасная судьба и любовь слушателей. Стихи Михаила Гуцериева прекрасны, я люблю все наши совместные работы, но эту - больше всех".