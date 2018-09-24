Кристина Орбакайте переезжает в США

Если раньше певица улетала в США пару раз в год на каникулы, то теперь собирается жить там постоянно. У Орбакайте есть дом в Майами, так называемая «дача» семьи, а несколько лет назад она приобрела квартиру в Нью-Йорке, сделала там ремонт.



Кристина Орбакайте с детьми

В Штаты Кристина улетела ещё пару недель назад, пропустила при этом пятый день рождения двойняшек Лизы и Гарри, на котором присутствовали все родственники и близкие семьи. Недавно в Нью-Йорке же прошли и съемки нового клипа артистки.

«Это было сделано по просьбе Кристины, которой такой вариант сейчас наиболее удобен, – рассказали «СтарХиту» администраторы на площадке. – Она останется в Америке до октября, а после вернется в Россию ради гастрольного тура с концертами и спектаклем «Двое на качелях».

Супруг не раз предлагал Кристине сменить место жительства. Михаил большую часть жизни прожил в США, там живут его родители. Выступления певицы, к слову, теперь выстроены таким образом, чтобы хотя бы две недели в месяц она могла находиться в Штатах с супругом и дочерью. А решение перебраться за границу во многом связано со спадом востребованности в нашей стране.

«В сентябре дочь Кристины, шестилетняя Клава, пошла в подготовительный класс школы именно в Нью-Йорке, - рассказали «СтарХиту» в окружении Орбакайте. – Ей очень нравится учиться, на английском общается не хуже, чем на русском. Ко всему прочему она гражданка этой страны. Родители жалеют только, что перестала посещать занятия в балетной школе Ксении Белой в Москве, у нее хорошо получалось танцевать. Будут искать подобное учреждение за границей».