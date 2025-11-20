Spice Girls могут снова объединиться на 30-летие

В эфире Good Morning America она подтвердила, что участницы рассматривают «все возможные варианты», чтобы выбрать правильный формат возвращения.

Spice Girls — Мелани Си, Мел Би, Эмма Бантон, Джери Холлиуэлл-Хорнер и Виктория Бекхэм — последний раз выступали в полном составе на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне. В 2019 году группа провела стадионный тур по Великобритании уже без Виктории, которая сосредоточилась на семье и модном бизнесе.



Spice Girls

Мелани Си отметила, что группа гордится своим наследием и тем, что новые поколения продолжают открывать их музыку.

«Я оптимистично настроена. В следующем году у нас юбилей, — сказала она. - Мы обсуждаем и рассматриваем имеющиеся возможности. Нас сдерживает то, что мы очень дорожим этим проектом и хотим убедиться, что он правильный, и договориться о том, что будет правильным».

Певица подчеркнула, что хотела бы снова выйти на сцену вместе со всеми участницами.

В недавнем интервью для подкаста No Filter with Kate Langbroek Мелани Си пошутила, что участницы перестали делиться подробностями с Мел Би:

«Мы решили, что больше не будем ничего говорить Мел — она не умеет держать рот на замке. Так что не слушайте Мел Би — она ничего не знает».

Дополнительное топливо слухам добавила Виктория Бекхэм, когда после посещения концерта Oasis Live ’25 на Уэмбли опубликовала ролик с подписью «Tempting», отметив других участниц. Это стало первым открытым намёком Пош Спайс на возможное возвращение за долгое время.

Если участницы смогут договориться, 2026 год может стать первым полноценным воссоединением Spice Girls более чем за десять лет.