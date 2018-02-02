Spice Girls ждут решения Бэкхем для воссоединения

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Группа Spice Girls вновь воссоединится для совместных проектов после согласия Виктории Бэкхем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express, гонорар каждой из участниц составит £10 млн (свыше $14 млн).

По ее данным, Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм ("Мел Си"), Эмма Бантон, Мелани Браун ("Мел Би") и Виктория Бэкхем воссоединятся спустя 22 года после выхода их хита Wannabe. В последний раз коллектив выступал в 2012 году на церемонии закрытия лондонской Олимпиады.

Spice Girls
Spice Girls

"Никто не мог подумать, что такое воссоединение когда-либо станет возможным, - приводит издание слова информированного источника. - Однако после длительных переговоров Виктория согласилась с тем, что настало время работать в этом году над новыми проектами".

"Это просто потрясающе, поскольку она всегда говорила, что не вернется [в коллектив]", - добавил он.

Новые проекты предполагают телевизионное шоу в Китае, спонсорские сделки и выпуск сборника лучших песен.

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