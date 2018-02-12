Бекхэм: Spice Girls не собираются на гастроли

«Я не собираюсь на гастроли. [Spice] Girls не собираются на гастроли», — заявила Бекхэм в интервью Vogue.



Spice Girls

На прошлой неделе Бекхем взорвала интернет, опубликовав совместные снимки с другими участницами Spice Girls, собравшихся в доме Джери Холлиуэлл. «Было так здорово увидеть девушек. У нас был такой забавный обед. Это было действительно, действительно, очень мило. Я все еще общаюсь с ними по-отдельности, но для нас всех было действительно приятно собраться вместе», - говорит Бекхем.

В настоящее время экс-перчинка готовит к показу новую коллекцию одежды.

Ранее СМИ сообщили, что Spice Girls в полном составе планируют отправиться в мировой тур.