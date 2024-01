В Великобритании выпустят почтовые марки Spice Girls

По словам 48-летней певицы, в ночь перед самым первым публичным выступлением Spice Girls в Турции в октябре 1997 года над ней попытался надругаться массажист стамбульской гостиницы. Об этом она рассказала в эфире подкаста How To Fail, представляя свою автобиографическую книгу, в которой этот случай она описала более подробно, сообщает The Sun.