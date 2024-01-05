В Великобритании выпустят почтовые марки Spice Girls

На них будут запечатлены знаковые выступления герлз-бэнда — как в полном составе, так и сольно. Марки и другие предметы для коллекционирования появятся в продаже 11 января. Об этом сказано на официальном сайте британской почты.



Spice Girls

В прошлом году появились слухи о воссоединении Spice Girls. Все вокалистки коллектива так и не выступили на одной сцене, однако участница Джери Халлиуэлл заявила, что они готовят секретный проект к юбилею группы.

В прошлом январе британская почта выпустила марки с изображением Iron Maiden.