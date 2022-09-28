Spice Girls переиздает легендарный альбом Spiceworld с бонусами

В новое, расширенное издание альбома, помимо оригинальных песен, войдут их неизданные ранее версии, исполнявшиеся на концертах во время тура, который группа устроила в 1997-98 годах по Северной Америке, Европе и Великобритании, а также бонус-треки и ремиксы.

Сюда также будет включена демоверсия композиции «Step To Me», которая была записана для рекламной кампании безалкогольных напитков, а завершит все специальный пятнадцатиминутный микс песен группы для вечеринок.







Spice Girls

Обновленный альбом будет доступен для приобретения поклонникам группы в ноябре этого года.

Альбом Spiceworld был выпущен 1 ноября 1997 года и сразу попал на вершины хит-парадов не только в Великобритании, но и во многих других странах мира. Всего было продано порядка 14 миллионов копий пластинки.