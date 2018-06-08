Spice Girls могут воссоединиться в мультфильме

Эти планы, как сообщает САЙТ со ссылкой на британскую газету Daily Express, подтвердила Эмма Бантон.

В основе анимационной ленты, по ее словам, "феминистская идея".



Spice Girls

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности воссоединения певиц спустя 22 года после выхода их дебютного хита Wannabe. Тогда речь шла о телевизионном шоу в Китае, спонсорских сделках и выпуске нового альбома лучших песен группы, а гонорар каждой из участниц Spice Girls должен был составить £10 млн (более $14 млн).

Однако затем эту информацию опровергла Виктория Бекхэм, которая заявила, что "не собирается в тур". "Девочки не собираются на гастроли", - отметила супруга знаменитого в прошлом футболиста Дэвида Бекхэма. "Мода - вот что я делаю сейчас", - добавила она.