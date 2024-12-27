Бьянка и Варвара Щербакова споют за две тысячи в «Мытищах»

В марте певица подала на компанию в суд, заявив, что условия ее контракта не были выполнены, и...

В марте певица подала на компанию в суд, заявив, что условия ее контракта не были выполнены, и...

Артистке сделали экстренную операцию 18 ноября 2024 года. Об этом 39-летняя Бьянка сама сообщила из...

Артистке сделали экстренную операцию 18 ноября 2024 года. Об этом 39-летняя Бьянка сама сообщила из...

Открывал вечер Александр ST Степанов вместе с Сергеем Бобунцом и “Хором первых” песней на...

Открывал вечер Александр ST Степанов вместе с Сергеем Бобунцом и “Хором первых” песней на...

Певицы Бьянка и Мари Краймбрери выпустили дуэтную песню «Кайф» (слушать песню).