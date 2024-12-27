Бьянка и Варвара Щербакова споют за две тысячи в «Мытищах»

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Певица Бьянка и прекрасно поющая стендап-артистка Варвара Щербакова выпустили дуэт «Мытищи» (слушать песню).

Песню написала Бьянка (Татьяна Липницкая).

«Он меня не ищет, пусть он меня не ищет, я буду в Мытищах петь за две тыщи. Он меня не ищет, я нашла поп…же, у него в Мытищах есть своё жилище. Мне подруги говорили: «Не езжай туда», а я с ним счастлива как никогда», - поют артистки.

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Бьянка
Бьянка

«Между тем, я почему-то не поделилась с вами самым мощным разъё*ом в моей жизни на данный момент! 27 декабря у меня фит с Бьянкой выходит! Прикиньте??? С настоящей Бьянкой! Шок-контент!!!», - анонсировала Варя Щербакова.

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