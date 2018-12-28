Бьянка разводится через четыре месяца после свадьбы

А ведь еще месяц назад артистка публично признавалась супругу в сильных чувствах, публикуя совместное видео. Поначалу кто-то посчитал, что эта информация стала всего лишь пиар-ходом со стороны певицы, однако ее представитель дал понять, что в жизни Бьянки происходят не самые лучшие перемены.



Бьянка и Роман поженились 4 месяца назад

«Да, сейчас Бьянка с супругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход, — рассказал «СтарХиту» администратор певицы Максим Черный. — К этому непростому решению супруги пришли обоюдно. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было. Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но все же настроена на работу: пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить альбом. Несмотря ни на что, Бьянка продолжает сотрудничать с мужем, — у них общий бизнес, они всегда на связи».