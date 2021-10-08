Бьянка спела о запутанных отношениях

Бьянка представила новую R’n’B балладу, которая рассказывает о сложных и запутанных отношениях, где влюбленные находятся то в состоянии войны, то в полной гармонии. Сочетание мягкого лиричного бита и вокала, периодически сменяющегося речитативом, погружает в ощущение отношений «на грани», что позволяет еще лучше прочувствовать атмосферу трека.

Находясь в сексуальном возбуждении рядом со своим партнером, девушка не может оторваться от своего возлюбленного. Но, когда пара не вместе, на расстоянии, она даже не вспоминает о молодом человеке и не понимает, может ли она его ещё видеть.



Бьянка

«Бьянка сделала снова то, что умеет делать лучше всего. Трек с этническими мотивами, и при этом он r’n’b, без сомнения. Трек о том, что терять любимого легко, но без любви грустить об этом не стоит. По звуку это немного ретро, но хуки имеются, и припев довольно прилипчивый. Возможно, это даже лучшая песня Бьянки за последние годы», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.