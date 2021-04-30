Бьянка спела «Прыкольно»

В своем инстаграме певица поделилась анимированной обложкой сингла, на которой она позирует на фоне туманного леса в «купальнике» из живых жуков.





Она также выложила альтернативную версию песни под названием «Полный п...ц», которая отличается нецензурной лирикой в нескольких строчках.

