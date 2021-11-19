Бьянка и Kyivstoner увидели «Хамелеон»

Трек рассказывает об отношениях со счастливым концом, что само по себе является редким явлением в наше время. Песня о долгих поисках настоящего счастья, о котором артисты смело рассказывают во всеуслышание.
«Одним махом всех побивахом — наверное, так Бьянка и Киевстонер представляли эффект от этой баллады. Но ничего не получилось. Обилие автотьюна крайне невыигрышно представляет вокал Бьянки, а Киевстонер начитал настолько шаблонный текст, что ему самому скучно. Дно. Стоило бы получше подготовиться. Просто никакущий трек, который сгинет уже на следующий день после релиза (если клип не спасет)», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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