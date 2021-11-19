Бьянка и Kyivstoner увидели «Хамелеон»

Бьянка спела о запутанных отношениях Певица Бьянка выпустила новую песню «ЗАзакружи» (слушать песню). Бьянка представила новую R’n’B балладу, которая рассказывает о сложных и запутанных отношениях, где влюбленные находятся то в состоянии войны, то в полной гармонии. Сочетание мягкого лиричного бита и вокала, периодически сменяющегося речитативом, погружает в ощущение отношений «на грани», что позволяет еще лучше прочувствовать атмосферу трека.







Находясь в сексуальном возбуждении рядом со своим партнером, девушка не может оторваться от своего возлюбленного. Но, когда пара не вместе, на...

Бьянка спела о разочаровании от отношений Певица Бьянка выпустила летний романтический трек «Пиано Форте» (слушать песню). Это грустная баллада в узнаваемом стиле певицы об отношениях, которые заранее обречены на провал.







«Этот трек о том, как порой бывает тяжело выйти из отношений. Когда ты испытываешь очень сильные эмоции и понимаешь, что в итоге ничего не выйдет, и ты чувствуешь огромную грусть».



Бьянка



«Это баллада о разрушенных отношениях, сделанная на точно таких же приемах, как и предыдущие 10 треков Бьянки (отказавшейся, напомню, от концепции «русского народного r'n'b»). Все уныло и предсказуемо...

Бьянка спела «Прыкольно» Певица Бьянка выпустила новый трек «Прыкольно» (слушать песню). Эстетика трека - музыкальная эклектика, работа, которая сочетает в себе фолк и хип-хоп, распевные мотивы и быстрый речитатив.







«Я очень сильно влюбилась, поэтому ко мне пришла в голову такая песня. Лиричные куплеты передают все мои эмоции от этих чувств. Так же я хотела, чтобы во время концертов под эту песню было крутое dance-шоу, поэтому я добавила динамичные припевы под «Трушу дупою прикольно» на украинском языке.



Мои поклонники очень просили сделать трек в стиле «Про лето» с...

Бьянка выпустила «Холодный Бит» Бьянка выпустила сингл «Холодный Бит» из двух треков (слушать сингл). Бьянка выпустила релиз, состоящий из двух треков, – «Холодный Бит». Это две противопоставленных друг другу музыкальные работы: r’n’b баллада с восточными мотивами в узнаваемом стиле артистки и танцевальный ремикс.







«Сейчас я нахожусь в очень окрылённом, влюбленном состоянии. Ко мне пришла муза, и я написала песню о молодом человеке. Естественно, это всё собирательные образы, но вдохновил на трек именно он», - говорит Бьянка.



Бьянка