Бьянка: Я очень ревнива!

«Исключительно здоровых взаимоотношений не существует — люди либо принимают своих возлюбленных целиком, либо нет, и тогда жалуются друзьям на проблемы», - считает певица.



Бьянка

Также Бьянка призналась Ру.ТВ, что очень ревнива и в дружбе, и в любви. В этих отношениях она полностью отдаёт себя и хочет получать полноценную отдачу.

«Да, было дело, что я ревновала мужчин своих, и они меня ревновали. Были такие отношения, когда был просто итальянский скандал каждый день», — призналась она.

Певица обратила внимание, что такое поведение более типично для юных и горячих, а тем, кто постарше, уже хочется больше спокойствия, доверия и понимания.







При этом, по словам Бьянки, иногда ревность даже может двигать человека вперёд, мотивировать его на прогресс. При этом она не должна отравлять жизнь партнёрам.

Кандидат на сердце артистки должен быть высоким и широкоплечим, иметь карие глаза, например, как у хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура. Также он должен быть большим, как мишка, чтобы рядом с ним звезда чувствовала себя хрупкой и женственной.

«И конечно же, у мужчины должно быть классное чувство юмора. То есть, мы должны ржать, постоянно. Это залог успеха моих отношений», — заверила звезда.

Также Бьянка хочет, чтобы её избранник был разносторонне развитым, и имел похожие с ней взгляды на отдых, семейную жизнь и отношения.

«Он должен быть добрым и щедрым, потому что я ненавижу жадных людей», — заключила певица.