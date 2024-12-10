Бьянка проиграла суд против лейбла

В марте певица подала на компанию в суд, заявив, что условия ее контракта не были выполнены, и потребовав компенсацию. Бьянка требовала от ООО «Коала Мьюзик» компенсацию убытков и расторжение договора. По словам Бьянки, она больше не намерена сотрудничать с лейблом.



Бьянка

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В течение месяца Бьянка может обжаловать решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, сообщает «Газета.Ru».

В апреле девушка также рассказала, что лейблы скрывают доходы от исполнителей. По словам звезды, она сама сталкивалась с таким обманом, так как не разбирается в цифрах.