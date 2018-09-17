Бьянка подарит iPhone за лучшее видео к ее песне

Певица особо отметила трек «П.А.»

«Для меня этот трек очень важен и мне интересно, какие эмоции он вызывает у вас. Поэтому, я объявляю конкурс на лучшее видео к П.А., - говорит Бьянка - Заснимите себя на камеру: танец, кавер-исполнение, живой рисунок, арт... Любой ваш креатив! Опубликуйте видео в инстаграм с хэштегами #бьянкагармония #конкурсПА. В период с 21 по 28 сентября я отберу лучшие видео и объявлю трёх победителей, которые получат мой новый альбом (CD с автографом) и за 1 место - новый iPhone, 2 место - ipad mini, 3 место - AirPods.»