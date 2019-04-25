Бьянка задумалась, как люди могут жить вместе до смерти

В сюжете ролика, в создании которого участвовала сама Бьянка, показана жизнь пары с раннего детства в песочнице до глубокой старости, сообщает Intermedia. Правда, грустный финал клипа говорит о том, что часть этой жизни происходила исключительно в воображении героини, пока она надеялась, что врачи смогут спасти ее возлюбленного после катастрофы. В комментариях к видео на YouTube пользователи предположили, что Бьянка посвятила этот клип бывшему мужу Роману Безрукову, с которым она разошлась в конце 2018 года после четырех месяцев брака.

- Видимо, много чувств было и страсти, много было планов жить до старости, любить друг друга, родить детей а в один момент все сгорело, человек « умер» для вас, и это конечно больно, и тяжело это осознать, - написал один из пользователей.



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Кстати, в соцсети «ВКонтакте» этот ролик набрал полтора миллиона просмотров всего за 20 часов, прошедших с момента премьеры. Об этом Бьянка написала в своем инстаграме, пообещав в скором времени новый трек и новое видео со своей командой.