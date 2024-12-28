«Руки Вверх!» попали в Книгу рекордов России

«К нам поступила заявка на фиксацию нового рекорда России. После рассмотрения доказательной базы мы приняли решение о фиксации рекорда. За наибольшее общее количество посетителей трех концертов музыкальной группы в России с результатом 225 тыс. посетителей, рекорд группы "Руки Вверх!" объявляю зафиксированным», - сказал на вручении главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.



Сергей Жуков

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Как рассказал Сергей Жуков, в детстве он говорил родителям, что соберет стадион, но не думал, что их будет три. Артист пояснил, что такое количество посетителей концертов группы совсем немного превышает численность населения его родного Димитровграда.

Помимо сертификата, солисту также вручили медаль с гравировкой о рекорде и памятные подарки. Как уточнил Коненко, рекорд группы будет представлен в следующем печатном экземпляре Книги рекордов России.