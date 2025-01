Тедди Свимс и его подруга ждут ребенка

Райт поделилась новостью в соцсетях, опубликовав карусель фотографий пары на пляже, на которых ее растущий живот был на виду.



Teddy Swims и Райч Райт

«Мы не можем дождаться встречи с тобой, детка», — подписала она пост, который быстро вызвал шквал поздравлений от поклонников и коллег.

Тедди Свимс часто называл свои отношения с Райт источником вдохновения и стабильности во время своего восхождения к славе. В июле на шоу The Kyle & Jackie O Show Тедди сказал о Райт:

«Она делает то же, что и я, и это здорово. Потому что это где-то в 3 часа ночи, и я звоню ей, и она такая: «Да, да, я на сессии. Я записываю вокал». А я такой: «Девочка, да, займись своими делами, детка».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Райч Райт, певица и автор песен, наиболее известна своим альбомом 2023 года Loveland. Пара объявила о своих отношениях в начале 2024 года, Райт часто присоединялась к Swims в турах и выступала дуэтом на сцене.

Это заявление завершает знаменательный год для Swims, чей проникновенный гимн «Lose Control» был признан лучшей песней года по версии Billboard 2024.

Трек достиг самого длительного восхождения на первую позицию в Billboard Hot 100 среди сольных исполнителей мужского пола, потратив 32 недели на достижение вершины в марте 2024 года. Проведя более 30 недель в Hot 100 и доминируя в Топ-10 в течение впечатляющих 45 недель, «Lose Control» укрепил свое место в истории музыки. Песня также добилась мирового успеха, достигнув первой позиции в нескольких странах и получив бриллиантовую сертификацию во Франции.

На этом похвалы не заканчиваются. Помимо того, что «Lose Control» возглавила Billboard Hot 100, она вошла в историю как первая песня за почти десятилетие, возглавившая пять чартов одновременно: Radio Songs, Pop Airplay, Adult Pop Airplay, Adult Contemporary и Adult R&B Airplay. Количество прослушиваний Teddy Swims также впечатляет: «Lose Control» стала одним из самых прослушиваемых треков в мире в 2023 и 2024 годах.

Swims, настоящее имя которого — Джейтен Димсдейл, впервые привлек к себе внимание вирусными каверами на YouTube в 2019 году, а затем выпустил свой дебютный альбом I've Tried Everything but Therapy (Part 1) в 2023 году. Благодаря своему турне I've Tried Everything but Therapy, Swims продал более 150 000 билетов на концерты в Северной Америке, Европе и других регионах.