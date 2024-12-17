Бывший муж Анны Седоковой выбросился из окна

Предварительно, он покончил с собой на следующий день после её дня рождения.



Янис Тимм и Анна Седокова

По данным SHOT, тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обнаружено в подъезде многоэтажки в центре столицы. Он скончался от травм, полученных при падении с большой высоты. Рядом с трупом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой с просьбой позвонить ей.

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Анна Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет. Пара недавно рассталась (https://t.me/shot_shot/75011). Баскетболист очень тяжело переживал уход Седоковой. Певица недавно написала, что выходит «из долгих, счастливых, но очень сложных отношений».

У пары были крайне непростые отношения, недавно они объявили о расставании.