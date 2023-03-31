Анна Седокова собрала антологию песен за 20 лет

В новый альбом вошли 20 треков. Среди них - ранее выпускавшиеся песни “Привыкаю”, “Драма”, “Сердце в бинтах”, “Что я наделала?”, “Между нами кайф”, - а также те песни, которые за все эти годы не были официально изданы.

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В альбом “Сердце в бинтах” вошла и самая первая песня, которую написала Анна: “Простые слова”, а также “Кошка”, которая завирусилась в интернете и никогда не публиковалась. Есть лирические песни “Удали” и “Космос”, “Где бы ты не был” и “Monsher Amigo”.



Анна Седокова

В альбоме впервые появились песни “Ножами” и “Такси”, которые были написаны в трудный период жизни певицы.

«Все 20 песен о любви возвращают нас в двухтысячные с дозой ностальгии и с ним эмоции, которые пережили поклонники за все эти годы. Эти песни спасали, поддерживали и вместе с ними голос, который сумел соединить миллионы сердец», - говорится в пресс-релизе альбома.