Анна Седокова спела про все виды любви

Песни «Игристое, детка!» и «Чипполино» уже прозвучали незадолго до выхода альбома, состоящего из 11 треков.

- 11 песен о любви. Разной. Ведь она никогда не бывает одинакова. Я уверенна, вы найдёте в нем свою песню! - цитируем певицу с сохранением ее авторской орфографии.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9200445'>Про любовь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/899502'>Анна Седокова</a> на Яндекс.Музыке

Закрытая презентация альбома состоится в Москве 10 декабря. Попасть на нее сможет любой поклонник Анны Седоковой, который в комментариях к посту сумеет ее убедить, что именно ему крайне необходимо побывать на этой вечеринке.



Анна Седокова

Как и обещает название альбома, все треки - о любви, которая у Седоковой сводится к шаблонным постельным переживаниям и призывным фразам вроде «Где же ты?», перемежаемые «эротическими» постанываниями. В песне «Стильная» речь идет о лесбийской любви. Большинство песен альбома - в ретро-стилистике евро-попа нулевых. Единственная более-менее живая песня обнаруживается в самом конце альбома, и это баллада «Самолеты», такую песню лет 20 назад могла спеть Валерия. Создать же хоть один хит Седокова так и не сумела.