Анна Седокова экранизировала вторую главу из своей книги

«Я с удовольствием представляю вам свою новую работу из серии короткометражных фильмов: «Ни слова о нем» - это не просто клип, а экранизация уже второй главы из моей будущей книги. Совершенно новой и не похожей на другие, - говорит артистка. - Первой главой стал «На воле», мини-фильм о любви. Героиня второй главы моей книги мучается от того, что внутри ее съедает обида и боль за то, что она не может быть счастлива. Мужчине, которому она готова отдать свое сердце, она не интересна. Но героиня все же находит способ спрятаться от чувств и перестать с ними бороться – отправляется в очень необычное место, куда мужчинам вход запрещен.

Здесь в ее жизни наступает переломный момент – она внезапно получает счастливый билет в совсем иную реальность, где только беззаботность и легкость, а прошлое в прошлом.

Она топит свою любовь в легкой танцевальной музыке, а женщины, с которыми она вместе преодолевают свои трудности, оказывают ей невероятную поддержку. Эта история заканчивается хэппи-эндом, но она, я уверена, вызовет неоднозначную реакцию у многих.»