Анна Седокова выпустила танцевальные песни в «Эгоистке»

В EP «Эгоистка» вошли пять песен.
«Я, как королева созависимых отношений, точно знаю, что даже если самый грустный текст наложить на быструю музыку — все же станет легче!»,- уверенно говорит Анна.
«В альбоме нет ни одного медленного трека. Я так решила. Я больше не хочу чтоб сильные женщины плакали у окна. Я хочу чтоб мои девочки встали, вытерли слёзы, надели свои самые красивые платья и вышли из дома. Не важно куда. В музей, в театр, в клуб и на диско. Я хочу чтоб впервые ты под мою музыку полюбила не того парня, а СЕБЯ. Я хочу, чтобы слушая мой альбом, ты расправляла плечи и понимала, что все пройдёт, а ты у себя останешься. Я хочу, чтобы ты полюбила себя так же сильно, как ты любишь других. Не надо больше, у тебя все равно не получится! Давай побудем немного эгоистками?»
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