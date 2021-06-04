Анна Седокова выпустила танцевальные песни в «Эгоистке»

Анна Седокова спела про «Грааль» Анна Седокова презентовала сегодня новый клип «Грааль» (смотреть клип). «В нем зашифрованы значимые события последних лет, которые привели к тотальной изоляции. Если мы ничего не предпримем, через пятнадцать или двадцать лет на планете в принципе останется один человек. Мы с вами должны задуматься над своими действиями и не допустить этого. Любите и будьте любимы, Ваша Анна Седокова».







Автор слов и музыки - Анна Седокова, она же стала режиссером своего клипа.



Анна Седокова



Певица прогуливается в клипе по съемочному павильону в разных вычурных и...

Анна Седокова спела про все виды любви Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова выпустила новый сольный альбом «Про любовь» (слушать альбом). Песни «Игристое, детка!» и «Чипполино» уже прозвучали незадолго до выхода альбома, состоящего из 11 треков.



- 11 песен о любви. Разной. Ведь она никогда не бывает одинакова. Я уверенна, вы найдёте в нем свою песню! - цитируем певицу с сохранением ее авторской орфографии.



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Закрытая презентация альбома состоится в Москве 10 декабря. Попасть на нее сможет любой поклонник Анны Седоковой, который в комментариях к посту сумеет ее убедить,...

Анна Седокова спела про шампанское и лук Анна Седокова продолжает знакомить поклонников со своим новым альбомом «Про любовь» (слушать две песни). Анна Седокова продолжает знакомить поклонников со своим новым альбомом «Про любовь». Релиз пластинки запланирован на 6 декабря, а уже в конце ноября экс-участница «ВИА Гры» представила две песни со своего готовящегося диска – композиции «Игристое, детка!» и «Чипполино». Первую из них певица показала 22 ноября, а спустя неделю настала очередь «Чипполино».







- Открывается хит всех времён и народов. Девочки! Наша! Долгожданная! Песня про бедного, маленького мальчика луковку, - представила...

Анна Седокова спела исповедь «Vibe» Анна Седокова представила новый сингл «Vibe», который назвала «криком о помощи» (слушать песню). Песня была написанная в соавторстве с Аркадием Александровым, с которым артистка создала композиции «Сердце в бинтах» и «Что я наделала».



- Это сочетание боли и отчаяния. Крик о помощи, когда ты умоляешь человека отпустить, потому что сил остаться больше нет, - говорится в описании трека. - Каждый, кто безответно любил, найдёт отклик в этой песне. А Анна, как настоящий друг, кладёт свои руки тебе на плечи и говорит, чтобы ты берёг своё сердце и не отдавал его тому, кто этого недостоин...