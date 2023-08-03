Анна Седокова: «Я же еще из старой гвардии артист»!

«Со мной такое впервые. Может костюм был слишком тяжелый, или я отвлеклась. У меня есть такое любимое выражение «избыточный потенциал важности» - это когда ты для себя безумно чего-то хочешь, безумно волнуешься и настолько себя накручиваешь, что по итогу обязательно облажаешься. Всегда надо относиться ко всему чуть проще, иначе вы всегда будете с разорванными связками».



Анна Седокова

На концерте «Авторадио», который можно было наблюдать по прямой онлайн видеотрансляции из студии, артистка была не на костылях, а каблучках, но и одновременно с этим выступала сидя на стуле и шутила.

«Пришла в сменке, не на костылях, мы просто в кадр их не занесли. А вообще это катастрофа. Я свалилась за секунду до выхода на сцену, распереживалась, но концерт отработала, так что как минимум смотрите, куда идете».

В интервью Мурзилкам - Брагину, Гордеевой и Захару - артистка особо отметила, что в своей карьере ей еще никогда не приходилось отменять выступление.

«Я даже с температурой работаю, всегда отрабатываю, я же еще из старой гвардии артист».

«Старой», но качественной! В этом году Аня отмечает 20-летие творческой деятельности. 31 марта этого года она выпустила специальный сборник из 20 песен «Сердце в бинтах», который очень долго находился в ТОП-5 альбомов страны. Шоу-дива поделилась новыми подробностями создания проекта.

«Я крутая. Я не потратила на него ни минуты на студии и по сути ни копейки. Часть песен была записана как нетленка, а «Привыкаю» мы перевыпустили, так как ее невозможно было найти ни на одном носителе. Другие песни, которые у меня лежали, мы просто чуть подсветили. А почему лежали? Мне сказали, что так рэперы делают, а я же в душе рэпер».



Анна Седокова

На концерте «Авторадио» главным стало живое исполнение песни «Пятый угол» в прямом эфире.

«Это моя самая красивая и самая грустная песня. Она написана в соавторстве с Аркадием (Александровым). Ее текст один из самых сложных, который я когда-либо писала».

Певица исполнила и другие свои треки - «Шантарам», «Не твоя вина», «Привыкай», «Не люби его», а также известный ремейк «Не оставляй меня, любимый». Экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала, почему решила снять еще и видеоклип на свой вариант хита, что случается крайне редко в шоу-бизнесе.

«Песня без клипа - это проходная история. Я безумно хотела снять видео на эту композицию и увековечить ее. Если песня стоящая, всегда нужно снимать клип, пусть даже за небольшой бюджет. Когда мы начали встречаться с режиссерами, предлагались какие-то глупые идеи. Я решила, что справлюсь сама и стала режиссером этого клипа. Получилось очень красивое видео и со смыслами. Сначала мы видим только рыженькую, думаем, что это я, потом беленькую, черненькую. В конце появляется настоящая я и становится понятно, что все это маски, некие роли, которые играет в жизни каждая девушка, а не только певицы».