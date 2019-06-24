Анна Седокова хейтит хейтеров: #ЯЖЕМАТЬ

По словам создателей, этим видео артистка бросает вызов всем, кто считает, что женщина после рождения ребенка должна отказаться от себя и забыть о своей жизни.

- Ведь самой Анне удается успешно совмещать творчество, бизнес, воспитание троих детей и личную жизнь. И при этом сохранять бешеную жажду к жизни, - говорят представители певицы.

Собственно, это она и демонстрирует в клипе, отрываясь в нем на всю катушку, рассказывает Intermedia. Певица проводит время на заднем сидении лимузина в обществе стриптизеров, принимает ванну из шампанского, катается на скейте и мотоцикле. Только телефонный звонок от ребенка способен прервать веселье Анны Седоковой.

- В женщине много разных граней, и для того, чтобы оставаться счастливой, все они должны быть реализованы, - считает певица. - Я уверена, чтобы быть счастливой мамой, не нужно замыкаться в себе и отказываться от ярких красок жизни. И, скажу из личного опыта, это никто никогда не ценит. У меня был период, когда я в семейной жизни замкнулась, сидела дома и лишь готовила, но это не сработало. Этот период закончился для меня разводом и абсолютным отказом от себя и своей реализации.

Образы певицы меняются в ролике с головокружительной скоростью. То она выглядит как тинейджер в худи и с пылающими коралловыми косами, то с вызовом открывает огромную бутылку шампанского среди десятка детских колясок. Затем она появляется в кадре с неоновыми волосами и таким же боди, запрыгивая на каблуках на крышу авто и продолжая вести коляску.



Анна Седокова

В конце ролика Анна показывает, женщина должна помнить о жизни, которая у нее была до рождения детей. Даже если это идет вразрез с общепринятыми правилами.

- Я не призываю поступать так, как я, - добавляет Анна. - Я своим роликом лишь говорю, что нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно…