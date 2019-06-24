Анна Седокова хейтит хейтеров: #ЯЖЕМАТЬ

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Анна Седокова представила клип на песню «Я же мать». Режиссером ролика стал Алан Бадоев (смотреть видео).

По словам создателей, этим видео артистка бросает вызов всем, кто считает, что женщина после рождения ребенка должна отказаться от себя и забыть о своей жизни.

- Ведь самой Анне удается успешно совмещать творчество, бизнес, воспитание троих детей и личную жизнь. И при этом сохранять бешеную жажду к жизни, - говорят представители певицы.

Собственно, это она и демонстрирует в клипе, отрываясь в нем на всю катушку, рассказывает Intermedia. Певица проводит время на заднем сидении лимузина в обществе стриптизеров, принимает ванну из шампанского, катается на скейте и мотоцикле. Только телефонный звонок от ребенка способен прервать веселье Анны Седоковой.

- В женщине много разных граней, и для того, чтобы оставаться счастливой, все они должны быть реализованы, - считает певица. - Я уверена, чтобы быть счастливой мамой, не нужно замыкаться в себе и отказываться от ярких красок жизни. И, скажу из личного опыта, это никто никогда не ценит. У меня был период, когда я в семейной жизни замкнулась, сидела дома и лишь готовила, но это не сработало. Этот период закончился для меня разводом и абсолютным отказом от себя и своей реализации.

Образы певицы меняются в ролике с головокружительной скоростью. То она выглядит как тинейджер в худи и с пылающими коралловыми косами, то с вызовом открывает огромную бутылку шампанского среди десятка детских колясок. Затем она появляется в кадре с неоновыми волосами и таким же боди, запрыгивая на каблуках на крышу авто и продолжая вести коляску.

Анна Седокова
Анна Седокова

В конце ролика Анна показывает, женщина должна помнить о жизни, которая у нее была до рождения детей. Даже если это идет вразрез с общепринятыми правилами.

- Я не призываю поступать так, как я, - добавляет Анна. - Я своим роликом лишь говорю, что нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно…

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