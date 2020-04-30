Анна Седокова спела про «Грааль»

Анна Седокова вновь делится откровениями в новом клипе «Санта-Барбара». На этот раз певица рассказывает историю внешне безупречных пар, чьи взаимоотношения в реальности далеки от идеала. Но каждый из них мечтает о новых приключениях, ведь не все пары идеальны, какими кажутся, и у каждого есть свой скелет в шкафу.

