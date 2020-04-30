Анна Седокова спела про «Грааль»

«В нем зашифрованы значимые события последних лет, которые привели к тотальной изоляции. Если мы ничего не предпримем, через пятнадцать или двадцать лет на планете в принципе останется один человек. Мы с вами должны задуматься над своими действиями и не допустить этого. Любите и будьте любимы, Ваша Анна Седокова».
Автор слов и музыки - Анна Седокова, она же стала режиссером своего клипа.
Певица прогуливается в клипе по съемочному павильону в разных вычурных и блестящих нарядах, на нее проецируются видеокадры городской жизни.
«Самоизоляция касается всех без исключения. Безумие — думать, что ты умнее всех и что ты в безопасности. Никто не в безопасности. И единственное, что может спасти человечество, — это неравнодушие. Оно и есть тот самый Святой Грааль, энергия которого поддерживает Вселенную».
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