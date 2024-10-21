Анна Седокова снова разводится

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Певица Анна Седокова подала заявление на развод со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Судя по данным портала судов общей юрисдикции Москвы, документы поступили 16 октября.

Анна Седокова и Янис Тимм
Анна Седокова и Янис Тимм

Дату разбирательства еще не назначили.

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Седокова и Тимма познакомились в 2019 году, когда баскетболист играл за подмосковные «Химки». В 2020 году пара связала себя брачными узами.

Для Анны Седоковой развод станет третьим. С первым мужем, футболистом Валентином Белькевичем, она была вместе с 2004 по 2006 год. Затем певица вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского в 2011 году, но их брак также завершился разводом через два года.

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