Анна Седокова заложила крестик, чтобы оплатить ипотеку

О покупке квартиры Анна рассказала в интервью Tele.ru



Анна Седокова в новой квартире

- Меня все уверяли, что первоначальный взнос будет не больше 10 процентов, и я, исходя из этого, присмотрела большую квартиру в понравившемся мне жилом комплексе. Пришла подавать документы, меня предупредили: «Несмотря на то что вы владелец большой компании и платите все налоги, одобрить вам ипотеку будет крайне сложно». Через несколько дней звонят: «Вам все одобрили, у вас есть две недели, чтобы собрать сумму первоначального взноса». — «Десять процентов?» — спрашиваю я радостно. «Нет, не 10, а 30». И слыша мое замешательство в трубке, добавляют: «Если вы их не найдете и просрочите, вам уже ипотеку никогда не одобрят».

Что тут началось! Меня охватило полнейшее отчаяние. Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу. Крестик, конечно же, не спас, я металась по друзьям и знакомым с просьбой одолжить (под проценты, разумеется, кто сейчас даст просто так) любые суммы. И в последний день, когда я уже готова была сдаться, находится человек, который дает мне недостающие деньги в долг на два месяца. И я беру эту ипотеку. Ревели все — от счастья и пережитого волнения. А больше всех ревела я. Плакала и говорила себе: «Ну почему?! Я же взрослая, известная, популярная, много работаю, почему у меня все так?!» И знаете, решила, что мало у кого получается по-другому. Это жизнь. Бывает белая полоса, бывает черная, но все обязательно будет хорошо, и я со всем справлюсь.