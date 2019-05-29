Анна Седокова сделала второй клип на песню «Санта-Барбара»: «Как вы любите»

Анна Седокова вновь делится откровениями в новом клипе «Санта-Барбара». На этот раз певица рассказывает историю внешне безупречных пар, чьи взаимоотношения в реальности далеки от идеала. Но каждый из них мечтает о новых приключениях, ведь не все пары идеальны, какими кажутся, и у каждого есть свой скелет в шкафу.

По сюжету давно знакомые семейные пары, роли которых сыграли друзья певицы — генеральный директор РМГ Сергей Балдин, «Мисс Россия 2015» София Никитчук, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и его подруга Наденька, собираются за круглым столом. Друг от друга у них нет секретов. Никто не знал, как один дружеский вечер так резко поменяет их семейную жизнь с появлением экстрасенса, роль которой исполнила блогер Лилия Абрамова.

Огненные кадры. Страсть. Любовь и боль. Все что вы любите, - объяснила замысел клипа Анна Седокова.



Анна Седокова

Магический шар раскрывает все самые тайные желания участников ужина. И по задумке, каждая пара которая прикасается, может увидеть все самые страстные эротические фантазии друг друга. В финале зрители увидят, кто в какой паре уйдет с дружеской вечеринки.

Объясните о чем этот клип, я нихрена не поняла, - прокомментировала одна из зрительниц.