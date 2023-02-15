Анна Седокова выпустила клип на ремейк песни «Не оставляй меня, любимый»

Анна в новой видеоработе предстала в виде режиссера театральной постановки, который ставит спектакль о жизни женщины в современном мире. Мире, который похож на театр, где все люди носят маски, где женщина может быть любой, но в конце постановки важно вновь стать собой.

Неожиданным перевоплощением стали прототипы образов золотого состава группы, которые Анна примерила на себе – жгучая брюнетка, роковая блондинка и огненная шатенка, над которыми работали профессионалы высокого уровня.

«Три образа, три личности, и каждую из них она носила в себе многие годы. Но ни одна из них не являлась ей самой. Пряча себя за маской и сценическим образом, Анна делила свою жизнь на три части, не осознавая, где настоящая она. Все решил тяжелый переломный момент, который певица показала в клипе: когда ты почти вышел на авансцену и уже ощутил свободу от личностей, которыми ты не являешься - получаешь удар в спину, оказавшись совсем один, наедине с собой настоящим, с кем еще не знаком. Оказавшись в пустой комнате, прообразом которой стала душевная пустота, куда норовят заглянуть, чтобы убедиться в твоих страданиях. Большую часть жизни артистка чувствовала на себе глаза человека, который держал ее в «плену чужих личностей» и не давай выйти настоящей личности. И единственное, что у нее осталось - только вера», - говорится в описании клипа.



Анна Седокова

В финале «пьесы» Анна Седокова сжигает всю боль прошлого и перерождается из пепла, принимая себя. Ведь главная роль в ее жизни уготована ей самой.

«Безусловно, для меня — это особенная работа. Мне предлагали много сюжетов, но я решила, как режиссер, снять настоящее. Когда я пришла в ВИА Гру, мне было 19 лет. Я понятия не имела, что такое женственность, сексуальность и, честно сказать, красота. Я пыталась быть тем, кем не являлась. Потом стала ей. Этот клип вызовет много споров и обсуждений. Но это моя правда и я имею на неё право», - говорит Анна Седокова.