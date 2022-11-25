Анна Седокова рассказала об отношениях с Меладзе и своей «первой любви»

В студии «Авторадио» Анна Седокова появилась в сексуальном наряде – черный топ на шнуровке, длинные перчатки, светлые джинсы, темные очки. Прямая видеотрансляция в популярной соцсети позволила оценить красоту всем поклонникам.



Анна Седокова

В live-концерт певица включила свои известные хиты – «Шантарам», «Привыкаю», «Не люби его», «Сердце в бинтах», «Пока, милый». Но главным сюрпризом стала живая премьера ремейка на песню «Не оставляй меня, любимый». В студии шоу «Мурзилки Live» певица объяснила, почему эту песню считает для себя особенной.

«С нее по-настоящему началась моя жизнь на сцене. Она как первая любовь, которую запоминают навсегда. Иногда возникает ностальгия, и ты закрываешь свои гештальты. У меня была связана определенная боль с уходом из группы «ВИА Гра», но прошлое должно оставаться в прошлом».

Возвращаться к началу пути на сцену она больше не планирует, а права на ремейк оформила официально, подписав необходимые документы с Константином Меладзе. Скоро появится и клип на ремейк, на этом разовое путешествие в прошлое закончится.



Анна Седокова

Сейчас, поделилась Седокова с Мурзилками, она старается жить настоящим днем, радуясь простым вещам и общению с близкими. В какой-то момент, призналась певица, ей, как и любому эмоциональному человеку, хотелось испугаться и спрятаться.

«Мне просто хотелось сидеть на ручках, и все. Но потом я поняла, что это моя жизнь, и я должна ее жить. Нужно улавливать позитив – улыбка ребенка, хорошие друзья, опять же еда. Мы дома очень любим готовить, для нас это такая терапия», – призналась Седокова.



Анна Седокова

Из семейного хобби выросло кулинарное шоу «Не учите меня готовить», которое артистка запустила вместе с сыном Гектором и мужем Янисом Тиммой на YouTube. Занимается поп-дива и своим образованием – учится на курсе финансирования в Высшей школе экономики. Данное направление для артистки имеет весьма высокое практическое значение.

«Деньги любят, когда их считают. Я не хочу всю жизнь петь песни и зарабатывать только концертами. Я очень люблю всякие разные инвестирования, а для этого ты должен знать хотя бы столько же, сколько знает бухгалтер твоей компании. Иначе он будет умнее тебя, и могут появиться проблемы. И чтобы, как минимум, быть наравне с бухгалтером, ты должен знать все азы».