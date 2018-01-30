Анна Седокова сняла продолжение клипа «Не твоя вина»

Короткометражный фильм создавался сразу двумя творческими компаниями – Hector Production и RP Production. Соответственно, у клипа два режиссера – сама Анна Седокова и Алина Верипя. «На воле» продолжает кино-серию, начатую артисткой с видео «Не твоя вина».

Это короткометражные фильмы, в которых певица экранизирует истории, знакомые абсолютно каждому. Честно, откровенно, без купюр. Истории, основанные не только на ее личном опыте, но и на тех жизненных ситуациях, в которых оказывались ее друзья, знакомые и просто женщины, которые встречались Ане на пути. Артистка предлагает своим поклонникам увидеть эти события своими глазами, которые позже будут описаны в её новой книге.

«Думаю, что «На воле» – это самая красивая песня из всех, которые я пока сочинила», – признается Анна Седокова. – «Она максимально откровенная, провокационная и настоящая. Реальность бывает жестокой, она не состоит из розовых облаков. Измены, обман, прощение и ежедневный выбор, перед которым мы сталкиваемся. И отношения, от которых невозможно спастись. Они душат тебя и разрушают все вокруг. Ты понимаешь, что поступаешь неправильно, но причиняешь боль . Причиняешь боль себе и другим, оправдывая ее словом "любовь". Мне не хочется делать выводы и я оставляю право осуждать зрителю. Я сочиняю свою музыку, пишу свои стихи и снимаю своё кино не для того, чтоб показать, кто плохой, а кто хороший . Я создаю потому, что по - другому не могу. Я - проводник чувств для миллионов женщин. Я вижу и остро чувствую все, что происходит, впитываю в себя и генерирую из этих чувств музыку . И я буду петь о любви. О реальной и настоящей любви .

Любить двоих — тяжело, неправильно, сложно. Зачастую банальную страсть, сексуальное влечение и неудержимое желание мы принимаем за что-то новое, неизведанное и реальное. Особенно в тех ситуациях, когда отношения долгие, гармоничные и... стабильные. Когда кто-то врывается в твою жизнь и даёт тебе те эмоции, которые ты давно не испытывала, то ты не сразу понимаешь, настоящие ли они.

Безысходность, отчаяние, ненависть — все это завладевает тобой. Ты уже не ощущаешь грань между одержимостью и безмятежностью. И приходится делать выбор, как бы тяжело это ни было.